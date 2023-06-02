Mersin'de belediye personeline yangın ve kurtarma tatbikatı

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı personeline yönelik ‘yangın ve kurtarma tatbikatı' yapıldı. Tatbikat çerçevesinde personellere tahliye, yangın söndürme ve kurtarma konularında eğitim verildi.

İtfaiye Dairesi ekiplerinin Makine İkmal Sahasında gerçekleştirdiği tatbikatta ilk olarak, binadaki yangın alarm butonuna basılarak personelin tahliyesi sağlandı. İtfaiye Dairesine bağlı Ata Eğitim Merkezinde itfaiye eğitim amiri olarak görev yapan Muharrem Çavdar, tahliye tatbikatının ardından yangına ilk müdahalenin yapılması, yangın söndürücülerin kullanılması, yangın anında yapılması gerekenler, hangi cins yangın söndürücünün hangi sınıf yangında kullanılacağı gibi hayati konularda teorik ve pratik bilgiler verdi. Ardından, yanan binada kalmış bir vatandaşın merdivenli itfaiye aracıyla camdan kurtarılması ve dumanda kalmış bir vatandaşın sedye ile binadan çıkarılışı tatbik edildi.

“Önce teorik olarak anlattık, sonrasında müdahalesini gösterdik”

İtfaiye eğitim amiri Muharrem Çavdar, “Tatbikatta ilk yaptığımız şey, yangın alarm butonuna basıp, içerideki insanların dışarıya tahliyesini sağlamak oldu. Akabinde, dışarıda bir yangın eğitimi yaptık. Önce teorik olarak anlattık, sonra da müdahaleyi gösterdik. En son süreçte ise kurtarma operasyonu gerçekleştirdik. Olası bir yangında itfaiye aracının gelip, 2. kattaki bir vatandaşı nasıl kurtaracağını gördük. Dumanlı bir alandan itfaiye personelinin çıkartmış olduğu bir vatandaşın, sedyeyle aşağı indirilmesini tatbik ettik. Ayrıca engelli bir vatandaşımızı kurtarırken, sandalyeye oturtulup, belli tutma şekilleriyle tahliyesinin nasıl gerçekleşeceğini gösterdik” dedi.

“Büyükşehir Belediyesinde yangın güvenlik önlemleri gayet iyi bir şekilde alındı”

Büyükşehir Belediyesinin itfaiyeciler için hayata geçirdiği Ata Eğitim Merkezinde, itfaiyede görev yapan insanların eğitiminin yapıldığını ifade eden Çavdar, ayrıca belediyeye bağlı diğer birimlerdeki yangın güvenlik önlemleri alınmasından kurtarma, sağlık ve yangın ekiplerinin oluşturulmasına kadar birçok işi bu merkezde gerçekleştirdiklerini belirtti. Büyükşehir Belediyesinin tüm birimlerinde görev yapan personele, rutin olarak yangınla ilgili eğitim verildiğini ifade eden Çavdar, “Büyükşehir Belediyesinin bütün birimlerinde, yangın güvenlik önlemleri alınmış durumda. Acil bir durumda insanların tahliyesini sağlayan yangın alarm butonlarının çalışması çok önemli. Yangın yükü fazla olabilecek noktalarda yangın tüplerinin sayısı ve konumlandırılması da çok mükemmel bir şekilde oluşturuldu” diye konuştu.

“Çalışanlarımızın yangın tüpünü doğru bir şekilde kullanmayı öğrenmelerini istiyoruz”

Yangın ve kurtarma tatbikatında itfaiyeden destek aldıklarını kaydeden Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi'nde İş Sağlığı Güvenliği Koordinatörü olarak görev yapan Tanyel Gündinç ise “Arama kurtarma acil ekiplerimiz de bu programa dahil oldular. Her yıl bunu yapıyoruz. İtfaiye amirlerimiz yangın söndürme uygulaması yaptı. Sonra belediyenin merdivenli aracıyla kurtarma operasyonu yapıldı. Daha sonra da sandalyeyle kurtarma ve sedye ile ambulansa taşıma işlemi gerçekleşti. Çok kalabalık bir daire başkanlığıyız. Çalışanlarımızın gerekli durumlarda yangın tüpünü doğru bir şekilde kullanmalarını ve yangın tüplerinin çeşitlerini öğrenmelerini istiyoruz” şeklinde konuştu.