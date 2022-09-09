Mersin'de belediyeden ücretsiz sağlık hizmeti

2 tabip, 1 diş tabibi, 1 uzman klinik psikolog, 1 uzman diyetisyen, 2 hemşire, 2 laboratuvar teknikeri, 1 danışma görevlisi ve 1 temizlik görevlisi ile beraber toplam 11 kişi olarak hizmet verilen Çamlıbel Polikliniğinde, Bağ-Kur borcu dolayısıyla veya sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar da faydalanabiliyor.

“Polikliniğimiz herkese açık”

Çalışmalar hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Çamlıbel Polikliniği Başhekimi Dr. Serhat Kandemir, “Polikliniğimizden kendi çalışanlarımız faydalanabileceği gibi, tüm Mersin halkı da ücretsiz olarak faydalanabilir. Normal poliklinik muayenelerimiz olduğu gibi, diş muayene, dolgu ve çekim hizmetleri verilmekte. Klinik psikoloğumuz, psikolojik danışmanlık hizmeti vermekte. Yine uzman diyetisyen arkadaşımız da bilhassa kilo problemi olan insanlara, tanita cihazı desteği ile beraber kilo vermeleri konusunda yardımcı olmakta” dedi.

Bu hizmetlerin yanı sıra, sağlık ocaklarından alınan tüm tahlillerin de ücretsiz bir şekilde yapılabildiğini ifade eden Kandemir, “Kaldı ki bazen insanlar Bağ-Kur borçları dolayısıyla SGK güvencesi dışında kalabiliyorlar. Sosyal güvencesi olmasa dahi, biz o vatandaşlarımızın birinci basamaktaki kan tahlillerini ücretsiz bir şekilde yapmaktayız” diye konuştu.

Vatandaşların normal doktor muayenesi için herhangi bir randevu almalarına gerek olmadığını, ancak dikkat etmeleri gereken konunun, şayet kan tahlili alınacaksa bunun için sabah aç karına gelmeleri gerektiğini dile getiren Kandemir, tahlil vermek isteyen vatandaşların, en geç saat 10.30'a kadar polikliniğe gelmesi gerektiğinin altını çizdi.

Vatandaşların diş hekimi, uzman psikolog ve uzman diyetisyen hizmeti için mutlaka randevu alması gerektiğini de kaydeden Kandemir, randevuların ‘Teksin' uygulaması, ‘Alo 185' ve ‘0324 232 00 72' numaralı telefon üzerinden alınabileceğini söyledi.