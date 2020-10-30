Mersin'de belediyelerden coşkulu cumhuriyet kutlaması

Mersin'in merkez ilçe Toroslar, Mezitli ve Yenişehir belediyeleri, cumhuriyetin kuruluşunun 97. yıl dönümünü, düzenledikleri çeşitli etkinliklerle kutladı.

Toroslar Belediyesince Türk bayraklarıyla donatılan tır, marşlar eşliğinde ilçenin dört bir yanında gezdi. Toroslar'ın tüm mahallelerini gezen tır yoğun ilgi ve takdir görürken, 7'den 70'e tüm vatandaşlar balkonlarından, esnaflar ise iş yerlerinden alkışlarıyla kutlamalara renk kattı. Marşlar eşliğinde modifiye ve klasik araçların da katıldığı kortej, sokaklarda görsel şölen oluşturdu. Çocukların heyecanı ise görülmeye değerdi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da cumhuriyet tırı üzerinden bayraklarla hemşehrilerini selamladı. "Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve Türk milletinin en büyük bayramını bir kez daha coşku ve gururlu kutluyoruz" diyen Başkan Yılmaz, "Pandemi süreci nedeniyle bayram kutlamalarımızı bu yıl hazırladığımız cumhuriyet tırıyla kutladık. Cumhuriyet tırımız Toroslarımızın tüm sokaklarını gezerek bayram coşkusunu daha da arttırdı. Modifiye ve klasik araçlar ile vatandaşlarımızın katılımıyla güzel bir konvoy oluşturduk. Vatandaşlarımızın ilgisi güzel oldu. Tüm hemşehrilerimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyor, cumhuriyetin kurulmasında, Kurtuluş Savaşımızda can veren, kan veren başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mezitli'de de her zaman olduğu gibi muhteşem görüntülerle kutlandı. Ekim ayı boyunca devam eden kutlamaların sonunda Mezitli Belediyesi, cumhuriyetin 97. yıldönümünde muhteşem bir araç konvoyu gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Neşet Tarhan eşi Sembol Tarhan ve belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ile birlikte üstü açık otobüsle tura katılarak Mezitlilileri selamladığı kutlamalara, cumhuriyet sevdalıları yüzlerce araçlık konvoyla şölen yaşanmasını sağladı. Belediye araçları, Mersinli motosikletçiler ve klasik araba sahiplerinin de konvoya katılması ile eşine az rastlanır günlerden birini yaşadı.

Demokrasi Meydanında kısa bir konuşma yapan Başkan Tarhan, "Cumhuriyet ışığımız daha güçlü şekilde ilelebet yanacaktır. Bu onurlu emaneti demokrasi ile taçlandırarak hak ettiği yere getireceğiz. Atatürk'ün bize kazandırdığı bu cumhuriyeti hep beraber, kadınımız, çocuğumuz, gençlerimiz, köylümüz, işçimiz, emekçimizle bu onurlu kutsal emaneti sonuna kadar demokrasi ile taçlandırarak, Türkiye'yi hak ettiği yere getireceğiz. Hepimiz umutluyuz çünkü hepimiz heyecanlıyız” diye konuştu.

Yenişehir sokaklarında cumhuriyet coşkusu

Yenişehir Belediyesi ise cumhuriyetin kuruluşunun 97'nci yıl kutlamaları kapsamında kentin dört bir yanında düzenlediği etkinliklerle bayramın coşkusunu tüm kente yaydı. Kutlamalar kapsamında 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası, Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası, Mersin Devlet Opera ve Balesi ve İncesaz Grubu ile birlikte Cumhuriyet Konseri, kırsal mahallelerde çocuklarla renkli etkinlikler ve son olarak büyük Cumhuriyet Korteji ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının coşkusunu ve heyecanını tüm sokaklara taşıdı.

Türkiye'yi, Atatürk'ün de vadettiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşıyacaklarını kaydeden Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Bu bizim boynumuzun borcudur, bu bizim yaşam sebebimizdir. Ben cumhuriyeti kurup bizlere armağan eden o yiğit ve büyük insanlara bir kez daha şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.