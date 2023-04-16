Mersin'de 'Ben Mimar Sinan Oyunu' sahnelendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Şehir Tiyatrosu, 'Ben Mimar Sinan' oyununu 'Mimar Sinan Haftası' çerçevesinde Mersin Mimarlar Odasında mimarlara sahneledi.

Turgut Özakman'ın kaleme aldığı, proje sorumluluğunu Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu sanatçılarından Güvenç Gümüş'ün üstlendiği, Mimar Sinan karakterini Şehir Tiyatrosu sanatçılarından Mahir Okdemir'in canlandırdığı, sanatçılar Ersen Ocak, Anıl Tunç Karaersal ve Berkin Özuyanık'ın çeşitli karakterleri seslendirdiği ‘Ben Mimar Sinan' oyunu, mimarlardan büyük beğeni topladı. Oyunda, Mimar Sinan'ın doğumundan ölümüne kadar geçen sürede yaşadığı önemli olaylar, kazandırdığı eserler ve ‘Koca Sinan' olma yolundaki serüveni, didaktik ve belgesel bir dille seyirciye aktarılıyor.

"Sahnede bu kıymetli insanı canlandırmak, benim için büyük mutluluk"

Sahnede sergilediği oyunla Mimar Sinan'a hayat veren Şehir Tiyatrosu oyuncusu Mahir Okdemir, ‘Ben Mimar Sinan' oyununun prömiyer yaptığı günden itibaren, okul çağındaki çocuklara oynandığını ve ilk kez Mersin'in yerel basını dışında, mimarlar vesilesiyle yetişkinlere oynandığını belirtti. Okdemir, "Oyunumuzu Mersin Mimarlar Odası'nın kıymetli mimarları izlediler. Tepkiler çok güzeldi. Oynadığım her seansta, bu kıymetli insanın karakterini canlandırıyor olmak ve bu kıymetli insana hayat veriyor olmak bende duygusal olarak bir etki oluşturuyor. Dünyanın bir ucundan bir ucuna inşa ettiği, yaptığı eserlerle, yetiştirdiği öğrencilerle, bıraktığı izlerle çok mukaddes, güzide bir insan. Bu insanın varlığını sahnede temsil edebiliyor olmak, benim için çok büyük mutluluk" dedi.

"Mimar Sinan'ın en doğru anlatılması gereken yerdeydik"

Oyunun Proje Sorumlusu Güvenç Gümüş, Mersin Mimarlar Odasında mimarlarla buluşmanın çok güzel bir deneyim olduğunu aktararak, "Mimar Sinan'ın en doğru anlatılması gereken yerdeydik ve mimarlarla beraberdik. Onlardan da bu anlamda çok güzel tepkiler ve geri dönüşler aldık. Mimar Sinan'ın günümüzde bile ayakta duran eserlerinden de bahsetmiş olduk. Yakın tarihte Türkiye çok büyük bir deprem felaketi atlattı. Ülkemiz o dönemden bu döneme birçok deprem felaketi atlatmasına rağmen, Mimar Sinan'ın yapıtlarının halen ayakta durması ve bunu mimarlara anlatmış olmamız çok yerinde, çok güzel oldu" ifadelerini kullandı.

"Mimar Sinan, yaşadığı çağa damgasını vurmuş büyük bir mimar"

Kendileri için çok anlamlı bir günde bu oyunu izlemekten büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Mimarlar Odası Mersin Şube Başkanı Ünal Şahin, "Mimar Sinan sadece camileri değil, saraylarıyla, yollarıyla, köprüleriyle, kervansaraylarıyla, yaşadığı çağa damgasını vurmuş çok büyük bir mimar. Eserlerinin mimarlık ilkeleri ve tasarım sürecindeki kurguları, bize ders olmaya devam ediyor. Ondan dolayı bu etkinliği, Büyükşehir'in katkılarıyla hissetmek daha da güzel oldu" diye konuştu.