Mersin'de beyaz sinekle mücadele sürüyor

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri, beyaz sineklerin yoğun olarak bulunduğu yeşil alanlar başta olmak üzere parklar, yollar, yürüyüş alanları ve vatandaş sirkülasyonunun yoğun olduğu bölgeleri ilaçlıyor.

İlaçlama birimi ekipleri, beyaz sinekle mücadele mesaisine sabahın erken saatlerinde başlıyor. Vatandaşlardan ve muhtarlardan gelen talep ve şikayetler üzerine de ekiplerini yönlendiren Büyükşehir Belediyesi, 5 adet mist blower ve holderli 5 araçla ilaçlama çalışması yürütüyor.

“İl genelinde beyaz sineğe karşı yeşil alan mücadelesini yürütüyoruz”

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesinde saha denetim sorumlusu ziraat mühendisi Bülent Gül, bitki örtüsünde hızlı bir şekilde çoğalan beyazsinek mücadelesine aralıksız devam ettiklerini ifade ederek, “Beyaz sinekler genel olarak açık tarla alanlarından, tarımsal faaliyette bulunulan yerlerden, seralardan, meyve bahçelerinden ayrıca limana gelen bazı gemilerin getirdiği ürünlerden şehrimize doğru gelmektedir. İl genelinde Mersin Büyükşehir Belediyesine ait sorumluluk ve yetki alanlarımızdaki tüm yeşil alanlarda, kauçuk bitkisi, çimler, diğer ağaçlar, otsu bitkiler, sazlıklar bunun yanı sıra parklar, cami bahçeleri, çocuk oyun alanları, vatandaşlarımızın özellikle yoğun olarak oturduğu yeşil alanlarda beyaz sineğe karşı mücadele yürütüyoruz. 5 tane mist blower dediğimiz büyük araçlarımız ve 5 ekip aracıyla holder dediğimiz sistemle yeşil alan mücadelesi vermekteyiz” dedi.

Sıcak ve nemli hava beyaz sinek popülasyonunu artırıyor

Havanın sıcak ve nemli olmasından dolayı son günlerde beyaz sinek popülasyonunda artış olduğunu kaydeden Gül, beyaz sinekle mücadele çalışmalarının sabahın erken saatlerinde başladığını belirtti. Gül, “Sıcaklık ve uygun nem koşullarında daha fazla yumurta bırakıyorlar. Bizler uçkun ve uçan dediğimiz sinekleri öldürürken, yumurtaları tekrardan patlayıp ergin hale, uçan hale gelip hızlı bir şekilde çoğalıyorlar. Bunun için tabii zorlu bir mücadele oluyor” dedi. Beyaz sinekle ilgili olarak Mersin Tarım ve Ormancılık İl Müdürlüğünün Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğüne gerekli resmi yazıyı yazdıklarını, bitkisel üretim yapılan yerlerde üreyen bu zararlılarla mücadele etmelerini istediklerini belirten Gül, talep etmeleri halinde Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü desteğe hazır olduklarını vurguladı.

Beyaz sineğin insanlara ve diğer canlılara zarar vermediğini, sadece bitki özsuyu ile beslendiğini sözlerine ekleyen Gül, havanın serinlemesiyle beyaz sineğin ortadan kaybolacağını ifade etti.