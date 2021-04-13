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Mersin'de bin 184 litre sahte içki ele geçirildi

Mersin’in Silifke ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada, bin 184 litre sahte içki (şarap) ele geçirildi.

Mersin'in Silifke ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada, bin 184 litre sahte içki (şarap) ele geçirildi.


İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren ekipler, Atayurt Mahallesinde bir iş yerinde aramada yaptı. Yapılan aramada satışa hazır halde bin 184 litre sahte içki ele geçirilirken, alkol üretiminde kullanılan düzeneklere de el konuldu.


Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi, sevk edildiği mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere


serbest bırakıldı.

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