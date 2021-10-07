Mersin'de binlerce zakkum fidanı toprakla buluşuyor

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yeşil bir kent için peyzaj çalışmaları devam ediyor. Mersin'i daha da güzelleştirmek için kent genelinde toprak, bitki bakım ve çiçek ekim çalışmaları gerçekleştiren ekipler, Tarsus'ta Ümit Yaşar Oğuzcan Bulvarı üzerinde binlerce zakkum fidanı dikiyor. Ekipler, Tarsus'ta Atatürk Mahallesi Konak bölgesinden geçen Ümit Yaşar Oğuzcan Bulvarı üzerinde yeşillendirme çalışması çerçevesinde yaklaşık 5 bin zakkum fidanını refüjlere dikiyor.

Susuzluğa ve egzoz gazına dayanıklılığının yanı sıra bölge iklimi açısından da uygun olan zakkum fidanları, boyunun çok fazla uzamaması nedeniyle görüş açısını da engellemiyor.

Ümit Yaşar Oğuzcan Bulvarı'nın eksikleri gideriliyor

Yeni yerleşim bölgesi olmasından dolayı oldukça sık kullanılan Ümit Yaşar Oğuzcan Bulvarının tüm eksikleri, Büyükşehir Belediyesi tarafından bir bir ortadan kaldırılıyor. Ekipler, geçtiğimiz aylarda Çamlıyayla yolu bağlantı noktasında ve Gazipaşa Bulvarı bağlantı noktasında düzenleme ve asfaltlama çalışması yaptı. Kaldırım düzenleme çalışmalarının da yapıldığı Ümit Yaşar Oğuzcan Bulvarında ekipler refüjlere, su tasarrufu sağlayan uydu bağlantılı sulama sistemi hattı da monte etti.