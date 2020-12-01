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Mersin'de bir araçta 230 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Mersin’in Tarsus ilçesinde jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta gümrük kaçağı olduğu belirlenen 230 kilo tütün ele geçirildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta gümrük kaçağı olduğu belirlenen 230 kilo tütün ele geçirildi.


İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçesi Konaklar Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde yapılan denetimler ve kontroller esnasında, bir sürücünün durumundan şüphelenen ekipler, aracı durdurarak arama yaptı. Aramada,


aracın bagaj kısmına gizlenmiş vaziyette gümrük kaçağı olduğu anlaşılan 230 kilo satışa hazır kıyılmış tütün ele geçirildi. Araç sürücüsüne, 'Tütün ve Alkol Piyasası Kanunu'na muhalefet suçundan 3 bin 873 lira idari para cezası uygulandı.

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