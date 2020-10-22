Mersin'de bir evde 196 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçlulara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Güneş Mahallesi'nde bulunan bir ikamette uyuşturucu madde satışı yapıldığının bilgisine ulaşan ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Evde arama yapan ekipler, 196 adet uyuşturucu-uyarıcı hap ele geçirdi.

Alsancak Mahallesi GMK Bulvarı Bilir Taksi kavşağında 'dur' ihtarına uymayarak kaçan bir otomobili de takip eden ekipler, Yenişehir ilçesi 1. Cadde üzerinde yakaladı. Otomobilde bulunan E.A. isimli şahsın yapılan sorgulamasında silahlı terör örgütüne üye olmak suçunun da bulunduğu 14 ayrı dosyadan arandığı tespit edildi.