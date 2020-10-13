Mersin'de bir evde 31 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Mersin'de jandarma ekipleri, bir evde yaptığı aramada 31 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mezitli ilçesine bağlı Fındıkpınarı Mahallesinde 1 şahsın evinin bahçesinde uyuşturucu madde elde etmek amacıyla kenevir bitkisi yetiştirdiğini belirledi. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, 1 kişiyi gözaltına aldı. Evde ve eklentilerinde arama yapan ekipler, 31 kök kenevir bitkisi, 50 gram kenevir tohumu ve 50 gram kubar esrar ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.