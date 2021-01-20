Mersin'de bir evden 5 kamyon çöp çıkarıldı

MERSİN (İHA) – Mersin'de, mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine harekete geçen belediye ekipleri, bir evden 5 kamyon çöp çıkardı. Ekipler, çöpleri temizlemek için saatlerce uğraştı.

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Batıkent Mahallesi'nden gelen ‘çöp ev' şikayetleri üzerine ekipler harekete geçti. Mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine 2654 numaralı sokakta bulunan söz konusu evde inceleme yapan ekipler, yalnız yaşayan bir kişinin 10 yıldır sokaklardan topladığı çöpleri evin içerisinde ve bahçesinde istiflediğini tespit etti. Halk sağlığını tehdit eden ve görüntü kirliliği oluşturan evin temizlenmesi için kolları sıvayan Yenişehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde evde tahliye ve temizlik işlerine başladı. Çöpleri tahliye etmek ve evin etrafını temizlemek için saatlerce uğraşan ekipler, evden 5 kamyon çöp çıkardı. Kamyonlara yüklenen çöpler sokaktan uzaklaştırılırken, çöplerin temizlenmesiyle başta çocuklar olmak üzere mahalle sakinlerinin sağlığını tehlikeye düşüren görüntü ortadan kaldırılmış oldu.