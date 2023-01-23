Mersin'de bir kişi çok miktarda tarihi eserle yakalandı

Mersin'de bir kişi, satmaya çalıştığı çok miktarda tarihi eserle birlikte yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdemli ilçesinde bir şahsın elinde bulunan tarihi eserleri satmak için müşteri arayışında olduğu bilgisine ulaşan ekipler, şüpheliyi takibe aldı. Yapılan takip ve araştırma sonucunda şüpheliye ait adresi tespit eden jandarma ekipleri, eve operasyon düzenledi. Şüphelinin evinde ve aracında yapılan aramada, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 107 adet bronz sikke, 9 adet obje ve bir adet yüzük ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eserler incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheli, işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.