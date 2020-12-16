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Mersin'de bir kişi çok miktarda uyuşturucu ile yakalandı

Mersin’in Erdemli ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir şüpheli, 130 gram esrar ve 120 adet uyuşturucu hap ile birlikte yakalandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir şüpheli, 130 gram esrar ve 120 adet uyuşturucu hap ile birlikte yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, KOM Şube Müdürlüğü ve Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada, Erdemli ilçesine bağlı Koyuncu Mahallesinde bir şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Şüpheli şahsın adresini tespit eden ekipler düzenledikleri operasyonda, zanlıyı satışa hazır halde 57 fişek halinde 130 gram esrar ve 120 adet uyuşturucu hap ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.


Şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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