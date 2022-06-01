İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Mersin'de bir kişi tüfekle vurularak öldürüldü

Mersin’de bir kişi, yeğeninin dini nikahlı eşi tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

Mersin'de bir kişi, yeğeninin dini nikahlı eşi tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.


Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Arpaçsakarlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Adana'da yaşayan A.B., tartışarak evden ayrılan dini nikahlı eşinin Mersin'deki akrabalarının evine geldi. Burada eşiyle görüşmek isteyen şahıs, çıkan tartışma sırasında eşinin amcası Cebrail Aslan'ı (48) av tüfeği ile vurarak ağır yaraladı. Yaralı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, zanlı ise araçla kaçmaya çalıştığı sırada Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.