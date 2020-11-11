Mersin'de bir kişi üzerinde uyuşturucu ile yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde uyuşturucu bağımlısı bir kişi, üzerinde 5 gram esrar ve 3 gram metamfetamin ile birlikte yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren ekipler, Yenice Mahallesinde uyuşturucu bağımlısı bir şahsı takibe aldı. Şüpheliyi durdurarak aracında arama yapan ekipler, içime hazır 5 gram kubar esrar ile 3 gram metamfetamin ele geçirdi.

Zanlı sevk edildiği adli makamlarca ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.