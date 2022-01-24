İhlas Haber Ajansı

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Mersin'de bir otomobilde 4 bin 530 paket kaçak sigara ele geçirildi

Mersin’de bir otomobilde yapılan aramada, 4 bin 530 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Mersin'de bir otomobilde yapılan aramada, 4 bin 530 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakıldı.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, doğu illerinden Mersin'e çok miktarda gümrük kaçağı sigara getirileceği bilgisine ulaşan ekipler, plakası belirlenen aracı takibe aldı. Aracı Mersin girişinde durdurarak arama yapan ekipler, bagaj kısmı ve koltuklarında 4 bin 530 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.


Olayla ilgili gözaltına alınan sürücü R.Y., işlemlerinin ardından savcılık tarafından serbest bırakıldı.

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