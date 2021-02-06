Mersin'de bir tırda 45.5 kilo eroin ele geçirildi

Mersin'de otoban çıkışındaki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurularak arama yapılan bir tırda, 45.5 kilo eroin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğünce kente uyuşturucu madde girişini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar sırasında, Gözne Otoban Gişeleri çıkışında durumundan şüphelenilen bir tır durdurularak arama yapıldı. Narkotik köpeği vasıtasıyla yapılan arama sırasında köpeğin tepki verdiği şoför mahallinde zulalanmış halde 47 paket halinde 45.5 kilo eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.