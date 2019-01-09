Mersin'de 'Bremen Mızıkçıları' adlı oyun sahnelendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularından Zühal Fincan Çınar'ın yazdığı ve Hasan Süzgan'ın yönettiği 'Bremen Mızıkçıları' adlı oyun, küçük tiyatroseverleri ağırlamaya devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi'nde pazar günleri saat 13.30'da ücretsiz olarak sahnelenen 'Bremen Mızıkçıları' adlı oyunda, sahipleri tarafından kötü davranışlar gören ve her biri müzisyen olan horoz, kedi, köpek ve eşeğin evlerinden kaçarak arkadaş olmaları ve bir orkestra kurarak ormandaki hayduta karşı verdikleri mücadele anlatılıyor.

Öte yandan yine pazar günleri saat 14.30'da Mersin Büyükşehir Belediyesi Nevit Kodallı Salonu'nda ücretsiz olarak sahnelenen 'Karagöz-Hacivat' perde oyunu, küçük seyircilerin büyük beğenisini kazanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularından Hayali Ahmet Aksoy tarafından sahnelenen oyunda, iki hayali kahramanın atışmaları hicvedilerek, bundan 1 asır önce insanların eğlenme kültürü yeni nesle anlatılmaya çalışılıyor.

Sahnelenen çocuk tiyatroları, köy seyirlikleri ve perde oyunları ile ortaoyunu kültürünün özellikle çocuklar tarafından tanınması ve benimsenmesinin önemini ifade eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, “Bizim çocukluğumuzun vazgeçilmez eğlencesi olan Hacivat ile Karagöz'ün, yeni nesil tarafından da tanınması gerektiğini düşündük. Günümüzde teknolojinin birçok imkânından faydalanarak ve özellikle bilgisayar ile değişik oyunlar oynama olanağı bulan çocuklarımız, bizim çocukluğumuzun tek eğlencesi olan Hacivat ve Karagöz'ü yakından tanıma fırsatı buluyor” dedi.

Okullarda yarıyıl tatilinin de yaklaşmasıyla birlikte, çocukların bu tür kültürel ve sanatsal etkinliklere daha fazla zaman ayırmasını isteyen Kocamaz, “Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, kültürel ve sanatsal anlamda daima çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.