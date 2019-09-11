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Mersin'de briç turnuvası sona erdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Briç Federasyonu tarafından düzenlenen 35.

Uluslararası Mersin Briç Turnuvası sona erdi.


Macit Özcan Spor Tesisleri'nde gerçekleşen ve 5 gün devam eden turnuvada dereceye giren briççilere ödülleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Hasan Gökbel'in de katıldığı törenle verildi. Bu yıl 35.'si gerçekleşen turnuvaya, Mersin'den 100 kişi, il dışından 250 kişi, Romanya, Danimarka ve Bulgaristan'dan 5 kişi olmak üzere toplam 355 briç oyuncusu katıldı. 25 yaş altı yaklaşık 30 sporcunun da katıldığı turnuvada, senyör, genç, kadın, karışık ve patton kategorilerinde dereceye giren sporculara ödülleri ve kupaları takdim edildi. Kupa töreninde konuşan Hasan Gökbel, bu yıl 35.'si gerçekleşen briç turnuvasında, yaklaşık 355 briç oyuncusunu konuk etmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Başkanımız Vahap Seçer, sizlere sevgi ve selamlarını gönderdi. Bizler de Başkanımızın verdiği talimat doğrultusunda, kentimizde ulusal ve uluslararası bu tür organizasyonlara destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

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