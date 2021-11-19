Mersin'de cadde ve refüjler mevsimlik bitkilerle bezeniyor

Kentin yeşil alanlarının kış aylarında da rengarenk görünmesi için başlatılan çalışmalarda, mevsim koşullarına dayanıklı petunya, menekşe, jasminum sambac, kasımpatı, bodur balık ağzı, starlice, tagetes, calendula, ipomea, zakkum, begonvil, fırça çalısı, bodur nandina gibi birçok türden rengarenk çiçek ve çalılar kullanılıyor.

Çiçek dikimi yapılacak alanların toprak yenilemesi, havalandırması, yabani ot ilacı ve bitki besin takviyesi işlemleri gerçekleştirilerek uygun toprak yapısı oluşturuluyor. Bunun ardından şehrin ana caddeleri üzerinde bulunan park ve bahçeler ile kavşak ve refüj içleri peyzaj mimari sanatının farklı motifleri kullanılarak çiçeklendiriliyor. Bu kapsamda yürütülen çalışmalarda 203 bin 191 mevsimlik ve çok yıllık bitki, 43 bin 726 adet çalı ve 650 adet ağaç toprakla buluşturuldu.