Mersin'de cadde ve sokaklar yasağın ikinci gününde de boş kaldı

Covid-19 salgını nedeniyle tüm yurtta hafta sonunu kapsayan 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından, vaka artış hızı yüzde 50'lere ulaşan Mersin'de caddeler ve sokaklar yasağın ikinci gününde de sessizliğini korudu.

Cuma gecesi saat 21.00 itibariyle başlayan yasakla birlikte, tüm kentlerde üst düzey önlemler alınırken, Mersin'de de caddeler ve sokaklar sessizliğe büründü. Kentin en işlek caddeleri ve sokakları tamamen boşalırken, sadece çalışma zorunluluğu olanlar ve genelge ile izin verilenlerin dışında sokağa kimse çıkmadı. Güvenlik güçleri de kentin belirli bölgelerinde uygulama noktaları oluştururken, trafikteki az sayıda araç durdurularak kontrol edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da vaka artış hızının en yüksek 5 il arasında saydığı kentte, çalışma zorunluluğu olanlar dışında kimsenin sokağa çıkmadığı gözlemlendi.