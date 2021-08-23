Mersin'de çalınan hayvanlar Adana'da bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesinde çalınan 16 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince Adana'da bulunurken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçesi Arıklı Mahallesi'ndeki bir üretici, 16 küçükbaş hayvanının çalındığını belirterek jandarmaya başvurdu. Şikayet üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, olaya karıştıkları belirlenen 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin verdiği ifade doğrultusunda, satılmak üzere Adana'ya götürülen hayvanlar bulunarak sahibine teslim edildi.