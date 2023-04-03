Mersin'de çalınan traktör Osmaniye'de bulundu, şüpheliler yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde yaklaşık 600 bin lira değerindeki traktörün çalındığı ihbarını alan polis ekipleri, 200 güvenlik kamerasını inceleyerek, aracı ve hırsızlık şüphelilerini Osmaniye'de yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, Mersin'in Tarsus ilçesi eski Ankara yolu üzerinde bulunan kaysı bahçesinde bulunan 600 bin liralık traktör çalındı. Bunun üzerine traktör sahibi polis ekiplerine giderek durumu ihbar etti. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince başlatılan geniş çaplı araştırmada, 200'e yakın güvenlik kamerası ve yüzlerce saatlik görüntü incelendi. Şüphelilerin olayı gerçekleştirmek için keşif yaptıkları, keşif sonrası araç kiralayarak plakalarını söküp sahte plaka taktıkları, bahçe çitlerini keserek traktörü çaldıkları tespit edildi. Ekipler, sahte plakalı kiralık aracın gerçek plakasını da tespit ederek, A.B. isimli şüpheliyi belirledi. Kiralık araç GPS verileri ve kamera çalışmalarından çalınan traktörün kiralık aracın öncülüğünde köy yolları kullanılarak Adana'ya M.K. ve Ş.A. isimli şüpheli şahıslarla birlikte götürülerek boş arazide 1 gün beklettikten sonra E.A. isimli şüpheli şahıs aracılığıyla Osmaniye'de bulunan şüpheli H.T'ye sattıkları tespit edildi. Osmaniye'de hangarda bulunan traktör ele geçirildi.

Yapılan çalışmalar sonrası operasyon yapan polis, traktörü çaldıkları tespit edilen A.B. ve E.A'yi Adana'da , H.T'yi Osmaniye gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.B. tutuklandı, E.A. ise savcılık tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Çalıntı malı alan H.T hakkında ise suç eşyasını satın alma suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.