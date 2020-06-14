Mersin'de Çamaşır Kafe'nin ikinci şubesi açıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ilkini geçen yıl kent merkezinde hizmete kazandırdığı Çamaşır Kafe'nin ikinci şubesi Tarsus ilçesinde açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın sürdürdüğü çalışmayla Çamaşır Kafe'nin ilk şubesi, Mersin Üniversitesi'nin girişinde geçen yıl hizmete girdi. Deterjandan çamaşır yıkama-kurutmaya, sıcak içeceklerden kütüphaneye kadar tamamen ücretsiz sunulan hizmetler, üniversite öğrencileri tarafından büyük beğeniyle karşılandı. 'Çamaşırhane' yerine sosyal alanları genişletilmiş bir 'Çamaşır Kafe' biçiminde sunulan hizmet, ülke genelinde de büyük beğeni topladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in hizmete kazandırdığı Çamaşır Kafe, sınırları içerisinde 4 üniversite bulunan öğrenci kenti Mersin'de, gençlerin önemli bir ihtiyacını karşıladı. Piyasada 30 TL karşılığında yıkanan bir makine dolusu çamaşır, ücretsiz sunulan hizmetle, bir öğrencinin cebinde yıllık ortalama 2 bin 500 TL tasarruf sağlandı.

Çamaşır Kafe'nin ikinci şubesi Tarsus'ta açıldı

Planlı çalışmalarına salgın sürecinde ara vermeyen Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Tarsus Üniversitesi'ne yakın bir lokasyonda açılması planlanan Tarsus Çamaşır Kafe'yi kısa bir sürede hazır hale getirildi. 24 kişi kapasiteli kapalı sosyal alana sahip Çamaşır Kafe, 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde üniversitelilerin hizmetine girecek. Üniversiteliler, yalnızca öğrenci kimlikleriyle Çamaşır Kafe'nin tüm imkanlarından ücretsiz faydalanabilecek.

Çamaşır Kafe'nin Tarsus'taki ikinci şubesine, 4 çamaşır makinesi ve 4 kurutma makinesi kuruldu. Mekan, modern ve renkli bir konseptte dizayn edildi. Giriş-çıkışlar ve tuvaletler engelli bireylere uygun şekilde tasarlandı. Ücretsiz wi-fi ağı ve sıcak içecek sunumu için servis tezgahı kuruldu. Kullanıma hazır hale gelen Tarsus Çamaşır Kafe'ye nitelikli eserlerin yer alacağı mini bir kütüphane de kazandırılacak.

“Çamaşır Kafe öğretim yılı başlangıcıyla aktif hale gelmiş olacak”

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Serdar Sarıkaya, ilk Çamaşır Kafe ile öğrencilerden olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade etti. Çamaşır Kafe hizmetini, Tarsus Üniversitesi'ne de ev sahipliği yapan Tarsus ilçesinde sürdürdüklerini belirten Sarıkaya, “Çamaşır Kafe'ler üniversite öğrencilerimiz için çok önem arz ediyor. Ailesi il dışında olan öğrencilerimize ekonomik olarak büyük katkıda bulunuyor. Tabi burada sadece çamaşır yıkanmıyor. Öğrencimiz buradan çay alıp satranç oynayabiliyor, sınava hazırlanabiliyor, vaktini değerlendirebiliyor. Tarsus'taki Çamaşır Kafe de 2020-2021 öğretim yılı başlangıcıyla beraber aktif hale gelmiş olacak” dedi.