Mersin'de camilerde Ramazan temizliği yapıldı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mezarlıklar Dairesi ekipleri, teknolojik temizleme cihazları ve profesyonel ekiplerle ibadethaneleri hijyenik hale getiriyor. Mersin genelinde bulunan tüm camileri, cemevlerini ve kiliseleri düzenli periyotlarla temizleyen ekipler, temizlikleri günlük olarak sürdürüyor.

İbadethane, temizlik ve dezenfekte ekibinin merkez ve ilçe ayrımı gözetmeden devam ettirdiği temizlik çalışmaları, belirli bir rutinde gerçekleştiriliyor. Vakumlu süpürge ve halı yıkama makinesi, gül suyu makinesi ve diğer temizleme araçları ile ibadet edilen mekanlar detaylıca temizleniyor. Ahşap ve seramik gibi yerler de özel temizlik malzemeleri ile silinirken, tespihler de dezenfekte ediliyor. Ekipler, temizlik işi bittikten sonra ibadethanelerin içerisine saf gül yağı sıkarak, mekanları mis kokulu hale getiriyor. Vatandaşların sağlıklı bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirebilmeleri için yapılan temizlik çalışmaları her gün sabahın erken saatlerinde başlıyor.

“Son teknoloji makinalarımızla camilerimizin dezenfektesini, temizliğini yapıyoruz”

Mezarlıklar Dairesi Mezarlıklar, Cenaze ve Defin Hizmetleri Şube Müdürü Murat Namlı, “2021 yılı içerisinde Başkanımız Vahap Seçer'in isteğiyle bin 250 adet ibadethanemizin temizliğini yaptık. 2022 yılı içerisinde de bunu 1500-2 binlere çıkarmaya çalışacağız” dedi. Rutin olarak 12 ay boyunca ibadethane temizliklerini yaptıklarını anlatan Namlı, “En fazla Ramazan ayında ağırlık veriyoruz. Ramazan ayında daha fazla camimizi temizlemeye çalışıyoruz. Cami, kilise, cemevi gibi ibadethanelerimizin temizliğini ve dezenfektesini yapıyoruz. Önce vatandaşımızdan talep geliyor, talep geldiğinde bunu sıraya alıyoruz. Sıra doğrultusunda düzenli bir şekilde temizliğimizi yapıyoruz” diye konuştu.