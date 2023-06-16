Mersin'de caretta carettaların üreme alanı sahiller temizleniyor

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için tüm dünyada yasayla koruma altında olan caretta caretta deniz kaplumbağalarının da yumurta bıraktığı Kazanlı sahilinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla, Kazanlı sahilinde karaya vuran ve çevre kirliliğine neden olan kargılar, çeşitli atık ve çöpler toplandı. Uzun süren çalışma sonucu tonlarca kargı demeti, tarımsal atıklar, çöpler ve denizden gelerek sahilde görsel kirlilik oluşturan materyaller, çöp taksi ve römorklara yüklenip sahilden çıkarıldı.

Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı Mahallesi'nde bulunan ve her gün yüzlerce insanın uğradığı sahil, nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olduğu için yasayla tüm dünyada koruma altına alınan caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının da yuvalama alanı olarak biliniyor.

Öte yandan ekipler, '5-11 Haziran Çevre Haftası' etkinlikleri çerçevesinde de farklı okuldan öğrenciler, sivil toplum kuruluşları ve çevre gönüllülerinin de katılımıyla, yine Kazanlı sahilinde temizlik yaparak tonlarca çöp ve atık toplanmıştı. Denize girmek veya piknik yapmak için sahile gelen vatandaşlar, tanık oldukları temizlik çalışmasından ötürü Akdeniz Belediyesi ve ekiplere teşekkür etti.