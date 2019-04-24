Mersin'de çekilen 'Kalpten Gerdanlık' filmi 3 Mayıs'ta vizyonda

Çekimleri Mersin'de gerçekleştirilen 'Kalpten Gerdanlık' adlı sinema filmi, 3 Mayıs'ta izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Yönetmenliğini Sultan Nil Turan'ın üstlendiği filminin oyuncu kadrosunda Soydan Soydaş, Suavi Eren, Tayfun Sav gibi usta isimler yer alıyor. Mersin Şehir Hastanesi kurucu başhekimi Recep Aydın'ın da rol alarak destek verdiği film, kansere farkındalık mesajları içeriyor. Bu yönüyle aynı zamanda sosyal sorumluluk projesi kapsamında değerlendirilen film, Sağlık Bakanlığı tarafından da destekleniyor.

Bir Mersin kuruluşu olan Turano Medyanın yapımcılığını üstlendiği filmin, Mersin'de çekilecek başka filmlere de örnek teşkil etmesi açısından önemine değinen yapımcı Emine Turan, “Filmin desteklenmesi anlamında Mersin özel kuruluşları ile Mersin siyasetçileri ve kent halkına büyük görevler düşüyor" dedi.

Bu akşam birçok ünlünün de konuk olacağı filmin galası Mersin'de gerçekleşecek. Bu güne kadar Mersin'de ciddi anlamda sponsor çalışması yapmadıklarını söyleyen yapımcı Turan, "Filmimiz Türkiye'nin birçok şehrinde vizyona girecek kendinden bahsettirecek. Biz bu filmi Mersin'de çektik, Mersin'in de tanıtımı olsun istedik. Gerek gala gecemizde gerek ise filmimizin jeneriğinde Mersinli firmaların desteklerini görmek istiyoruz” diye konuştu.