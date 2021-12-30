Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 19 şahıs yakalandı

Mersin'de jandarma ekipleri, aranan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 19 kişiyi yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. 269 personelin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 2 bin 935 kişi kontrol edilirken, 1'i PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 19 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.