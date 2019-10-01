Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 296 kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ekiplerin son bir haftada yaptıkları çalışmalarda 52 bin 136 şahsın GBT'sine bakılırken, 11 bin 315 araçta kontrol edildi. Yapılan uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 296 kişi gözaltına alınırken, 37 kişiye de araç içerisinde tütün ürünleri tüketmekten 5 bin 661 lira ceza kesildi. Ayrıca yabancı uyruklu bir şahsa yasadışı bulunma suçundan işlem yapılırken, yoklama kaçağı olarak aranan 9 şahsa tebligat yapılmış, 2 yabancı uyruklu şahsa da Yabancılar Kanununa Muhalefet suçundan işlem yapıldı.

KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçak kazıya yönelik yaptığı çalışmalarda ise izinsiz kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalanırken, şahıslarla birlikte 1 jeneratör, 2 halat, 2 fener, 1 takım çantası, 1 baret, 1 gaz maskesi ve 40 metre uzunluğunda elektrik kablosu ele geçirildi.

Trafik ekipleri de çalışmalarını sürdürüyor. Son bir haftada 49 işçi servisi, 451 motosiklet olmak üzere 7 bin 56 aracı kontrol eden ekipler, 127 aracı trafikten men ederken, 11 şahsın sürücü belgesine el koydu. Ayrıca 314 sürücüye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 228 bin 416 lira idari para cezası uygulandı. 8 ilçede eş zamanlı yapılan alkol, hız, emniyet denetimi ile evrak kontrollerinde de 4 bin 451 araç kontrol edilirken, 41 sürücüye 34 bin 224 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca 27 araç trafikten men edilirken, şahıs ve araç sorgulamalarında arama kaydı bulunan 5 şahıs ve 11 araç yakalandı.