İhlas Haber Ajansı

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Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 43 şüpheli yakalandı

Mersin’de çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 43 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 43 şüpheli gözaltına alındı.


Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında yakalama ve arama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda kent genelinde 76 şahsı tespit eden ekipler, bugün eş zamanlı operasyon düzenledi. Dron desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda 43 şahıs gözaltına alınırken, 33 şüpheli adresinde bulunamadı.


Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, adreslerinde bulunamayan şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor.

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