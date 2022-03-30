Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 74 kişi yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde yapılan uygulamalarda çeşitli suçlardan aranırken yakalanan 74 kişiden 31'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son 2 haftada yaptığı operasyon, denetim ve uygulamalarla birçok suçluyu yakaladı. Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş Büro amirliği ekipleri, 48 operasyon yaparken, 55 şahsı gözaltına aldı. Yapılan operasyon ve denetimlerde 20 tabanca, 10 ruhsatsız av tüfeği, 126 fişek, 8 kesici alet, 294,26 gram uyuşturucu madde, 476 uyuşturucu hap, 600 lira sahte para, 13 çalıntı motosiklet ile elektrikli bisiklet ele geçirdi.

Faili meçhul olayların aydınlatılması yönelik de çalışma yapan ekipler, 5 ikametten, 3 açıktan, 6 araçtan, 6 motosiklet, 11 işyeri ve resmi kurumdan hırsızlık olmak üzere toplamda 31 hırsızlık olayı ile 3 yağma olaylarını aydınlattı.

Uygulamalarda 31 bin 757 şahsın GBT sorgusunu yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 74 şahsı yakalarken, bu şüphelilerden 31'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

14 günlük süre içinde 5 bin 610 aracı da kontrol eden ekipler, 978 araca 834 bin 552 lira cezai işlem uygularken, 68 araç trafikten men edildi.