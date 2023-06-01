Mersin'de Çevre Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanacak

Belediyenin Çevre Haftası'nda her yıl olduğu gibi bu yıl da, tüm Mersinlilerin çevre farkındalığını artıracak önemli etkinliklere imza atacağı ifade edilen açıklamada, 5-11 Haziran da çevre, iklim ve ekosistemin önemine dikkat çekecek çalışmaların Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri tarafından yapılacağı kaydedildi. Ekiplerin özellikle çocuklara ve gençlere yönelik etkinlikler hazırladığı, bu çerçevede panel, geziler, deniz ve sahil temizliği, atıklardan yapılan resim sergileri ile insanın çevreyi ne kadar kirlettiğine dikkat çekileceği ve farkındalık oluşturulmasının sağlanacağı aktarıldı.

"Çevre duyarlılığının artması için mücadele içerisindeyiz"

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Dr. Bülent Halisdemir, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve 5-11 Haziran Çevre Koruma Haftası'nda farkındalık amacıyla her yıl bir dizi etkinlikler yaptıklarını söyledi. Bu yılki etkinlik detayları hakkında bilgi veren Halisdemir, "Dünya Çevre Günü nedeniyle kutlama yapmıyoruz, farkındalık günü olarak işliyoruz. Vatandaşlarımızın çevreye duyarlılığı ve farkındalığı biraz daha artsın mücadelesi içerisindeyiz. Bu yıl yapacağımız etkinliklerimizde öncelikle 5 Haziran'da Temiz Akdeniz Projemiz'in kapanış lansmanını yapacağız. Mersin'in bir röntgenini çıkarttık. Bir sonraki aşamaya geçeceğiz. Bir sonraki aşamaya geçeceğimiz projenin de açılışını, düzenleyeceğimiz panelle yapacağız" dedi.

"Kortej yürüyüşü ve dalış etkinliğimiz olacak"

Çevre Koruma Haftası'nı dolu dolu geçirmek adına herkesi kapsayan etkinlikler planladıklarını ifade eden Halisdemir, "6 Haziran'da Mezitli'de sokak temizliği ile ilgili bir kortej yürüyüşü yapacağız. Bu yürüyüşümüz bandomuz eşliğinde olacak. 7 Haziran Çarşamba günü ise, Mersin Marina'da profesyonel uzman arkadaşlarımız dalış etkinliği yapacak. Bakalım denizimizin içinden neler çıkacak, neler atıyoruz, nasıl kirletiyoruz? İnsanların daha dikkatli olmasını sağlamak için, bunları da çıkartıp sergilemeyi düşünüyoruz. Umarım bir şey çıkmaz, ama maalesef her yıl çok değişik atıkların atıldığını görüyoruz. Zaten bizim de amacımız kimse denizi kirletmesin. Kirletilmiş bir yeri temizlemek çok zor" ifadelerini kullandı.

"6 ilçede aynı anda sahil temizliği yapılacak"

Halisdemir, 8 Haziran'da farklı kurum, kuruluş, stk ve vatandaş işbirliği ile yapılacak sahil temizliği etkinliğinin detaylarını da paylaşarak, "Adanalıoğlu'nda bir plaj temizliği yapacağız. Çevre, Şehircilik İl Müdürlüğümüz de bize katkı sağlayacak. Daha sonra Muhtarlık Daire Başkanlığımızın öncülüğünde Anamur, Aydıncık, Erdemli, Tarsus ve Silifke'de aynı anda başlayacak bir plaj temizliği yapacağız. Orada da yine plajdan çıkan atıkları sergileyeceğiz" diye konuştu.

9 Haziran Cuma günü özellikle çocukların katılımının olacağı Geri Dönüşüm Tesisi Teknik Gezisi yapacaklarını söyleyen Halisdemir, "Özellikle öğrenciler üzerinde duruyoruz. Bu sefer ilköğretim okulundan bir grup öğrenciyi geri dönüşüm firmalarına götürüp, kullandığımız malzemelerin atıklarının geri dönüşümle tekrar nasıl kazandırıldığını görmelerini istiyoruz" dedi.

"10 Haziran'da herkesi Galatasaray Meydanı'na bekliyoruz"

10 Haziran Cumartesi günü Galatasaray Meydanı'nda Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın öncülüğünde ODTÜ Deniz Bilimleri, Mersin Üniversitesi ve diğer birimlerin stant açacağını da sözlerine ekleyen Halisdemir şunları söyledi: "Orada konserler olacak ve Mersin Yelken Kulübü denizde gösteriler yapacak. Yine biz de Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin deniz araçlarıyla bazı gösteriler yapacağız. Geri kazanım sergileri olacak. Yaptığımız çalışmaları insanlara anlatacağız. Uçurtma şenliğimiz ve çocuklara güzel hediyelerimiz olacak. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz."