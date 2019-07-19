Mersin'de çevre sorunları masaya yatırıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, 2020-2024 yıllarını içeren stratejik plan hazırlama çalışmaları kapsamında Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından çalıştay düzenledi.

Çevrenin korunması ve bu konudaki bilincin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdürülmesi amacıyla gerçekleştirilen çalıştaya, iç ve dış paydaşlar ile sivil toplum kuruluşları katıldı. Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki çalıştayda, Mersin'deki 'Atık Yönetimi ve Uygulamaları, Çevre Koruma, Ruhsat Denetim Uygulamaları, İklim Değişikliği, Yenilenebilir Enerji, Denizcilik Hizmetleri ve Denetimi, Temizlik İşleri Uygulamaları' başlıkları altında sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

Çalıştayda görüşülen ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin gündeminde olan projeler ise şunlar; "'Mersin kıyılarında deniz kaplumbağalarının ve iklim değişikliğinin deniz kaplumbağaları üzerindeki etkilerinin izlenmesi ile denizlerin korunması konusunda orta öğretim çocuklarında farkındalık oluşturma projesi', Akdeniz katı atık birliği entegre katı atık yönetimi projesi', 'Çöplerin biyoçeşitliliği olumsuz etkilemesine dair ilköğretim çocuklarına farkındalık oluşturma ve tehlikeli denizanalarının izlenmesi projesi', 'Tekstil atıkları geri dönüşüm projesi', 'Elektrik ve elektronik atıkların geri dönüşüm projesi', 'İklim değişikliğine karşı çıkın projesi', 'Türkiye ve Polonya arasında çevre ortaklığı projesi.'"

Geri dönüşümün önemine dikkat çekildi

'Doğayı seviyorsan geri dönüşüme sen de katıl' ve 'Mersin'i sev iklimi koru' sloganlarının dikkat çektiği çalıştayda, çevrenin gelecek 5 yılı planlanmaya başlandı. Geri dönüşüm ve çevreye katkısı ile iklim koşullarının iyileştirilmesi konularına dikkat çekilen çalıştayda, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak projeler konuşuldu.

Çalıştay sonrasında rapor düzenlenerek, bu rapor kapsamında paydaşların görüş ve önerileri stratejik plan çalışmalarında değerlendirilmeye alınacak.