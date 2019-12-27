Mersin'de çevreciler ağaç katliamına tepki gösterdi

Mersin Çevre ve Doğa Derneği (MERÇED) üyeleri, Mersin'de 74 dönümlük kızılçam ormanının bulunduğu bölgede, yaklaşık bin 500 ağacın izinsiz kesilmesi olayına tepki gösterdi. Suçluların cezalandırılmasını isteyen çevreciler, bölgenin tekrar ağaçlandırılmasını talep ettiler.

MERÇED Başkanı Sabahat Aslan, Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde (MGC) üyelerle birlikte düzenlediği basın toplantısında, ormanların dünyadaki tüm toprakların 3'de birini kapladığını ve gezegenin en yoğun, en çeşitli yaşam biçimleri için hayati bir organik alt yapı sağladığını söyledi. Ormanların sayısız türün ve milyarlarca insanın geçim kaynağı olmayı sürdürdüğünü kaydeden Aslan, "Ormanların faydaları sayesinde çevresel ve ekonomik döngü kendisini sürekli yeniler. Ancak insanlar her yıl milyonlarca dönüm ormanlık alanın yangın, tarımsal alan açma, şehirleşme, ısınma yakıtı gibi sebeplerle yok olmasını sağlıyor. Maalesef doğal yaşamımıza göz dikenler, geçen hafta Mezitli ilçemizde oksijen kaynağımız olan 74 dönümlük kızılçam ormanının bulunduğu bölgede, yaklaşık bin 500 ağacı sessiz, sedasız keserek rant kapısı açmaya çalışmışlardır. Planlı yapılan ağaç kesimi için bir kişinin kurban seçilerek tutuklanması bu işin cezasını affetmez" dedi.

Kesilen bu ağaçların yerine yeni binalar yapılacağını iddia eden Aslan, "Dernek olarak bu yağmaların karşısındayız ve buna izin vermeyeceğiz. Yetkililerden kesilen ağaçların yerine aynı cins ağaçların dikimini en kısa sürüde gerçekleştirmelerini ve gerekli idari ve yasal önlemleri almaya çağırıyoruz. Dernek olarak toplumun tüm kesimlerini, gezegenimizin ve çocuklarımızın geleceği için doğal yaşamı tehdit eden politikalar karış demokratik ve duyarlı tepkilerini her zaman ortaya koymaya davet ediyoruz" diye konuştu.