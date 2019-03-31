Mersin'de CHP adayı Seçer önde gidiyor

CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer'in basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, seçim sonuçlarının bir bölümünü partisinin Mersin İl Başkanlığında kurulan Seçim Koordinasyon Merkezinde izleyen Seçer, sonuçları saat 21.00 itibariyle merkez seçim ofisinden takip etmeye başladı. Seçer, burada yaptığı konuşmada saat 21.00 itibariyle sandıkların yüzde 45'inin açıldığını, yüzde 49 oy oranını yakaladıklarını ve en yakın rakipleri olan Hamit Tuna'dan 10 puan farkla önde olduklarını belirterek zaferini ilan etti. Seçer, “Biz mazbatayı alana kadar bu seçim bitmemiştir. Erken kutlama yapmak doğru olmaz. İl Seçim Kuruluna gideceğiz ve kesin sonucu aldıktan sonra açıklama yapacağım” dedi.