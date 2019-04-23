Mersin'de CHP'den alternatif 23 Nisan kutlaması

Mersin'de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı alternatif törenle kutladı.

CHP Mersin İl Başkanlığı, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda alternatif bir tören düzenleyerek, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Cumhuriyet Meydanı'ndaki resmi töreninin ardından ayrı bir kutlama gerçekleştirdi. CHP'liler, 23 Nisan kutlaması için saat 10.00'dan itibaren Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Evi önünde toplandı. Buradan ellerinde bayraklarla saat 10.30'da harekete geçen CHP'liler, Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Yürüyüşe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'te katıldı. Atatürk ve Türk bayrağı baskılı tişörtler giyerek kutlamaya katılanlar çocuklarıyla birlikte meydana gelirken, kutlamalar 10. Yıl Marşı ve davul-zurna eşliğinde yapıldı.

Kutlamada, CHP İl Başkanı Adil Aktay, Atatürk Anıtı'na çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından konuşan Aktay, 23 Nisan'ın egemenliğin gerçek sahibi olan milletin, kaderini kendi ellerine aldığı gün olduğunu söyledi. 23 Nisan'ın işgale karşı Anadolu'nun 4 bir yanında başlatılan mücadelenin, Ankara'da bir kurtuluş seferberliğine dönüştürüldüğü gün olduğunu kaydeden Aktay, "99 yıl önce toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), sadece kurtuluş mücadelesini başarıya ulaştırmakla kalmadı, aynı zamanda bağımsızlığın Cumhuriyetle taçlanmasının da temellerini attı. Emperyalist güçlerin ve onlara teslimiyet gösteren saraylıların, bir milletin kendi kendine yönetme iradesi karşısında duramayacaklarını tüm dünyaya gösterdi. Tüm mazlum halklara örnek oldu. Çocuklarımız, bizlere mücadele gücü veren en önemli dayanaklarımızdır. Çünkü toplumlar, çocuklarının geleceği, onların mutluluğu, onların huzuru için kenetlenebildiği ölçüde toplum olurlar. Şimdi bizlerde çocuklarımız için, ülkemizin geleceği için kenetleneceğiz. Çocuklarımıza huzur, barış ve refah içinde, temiz bir dünya miras bırakmak için el ele vereceğiz. Onlara en iyi eğitimi vermek, onlara güçlü bir demokrasi ve kalkınmış bir ekonomi bırakmak için mücadele edeceğiz" dedi.

İlk Meclsi'nin taşıdığı birlik ruhunu bozmaya çalışanlara, halkı kamplaştırıp toplumsal barışı bozmaya çalışanlara geçit vermeyeceklerini kaydeden Aktay, "Bir bayram coşkusuyla Cumhuriyetimize, Meclisimize, çocuklarımıza sahip çıkacağız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle, ömrünü bu ülkenin çocuklarına adayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını ve İlk Meclisimizin değerleri üyelerini bir kez daha şükran anıyorum. Tüm çocuklarımızın bayramlarını kutluyor, her şeyin onların gönlünce olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Alternatif kutlama, konuşmaların ardından sona erdi.