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Mersin'de çiftçilerin sazlı türkülü zirai don nöbeti

Mersin’in Erdemli ilçesinde Meteorolojinin Doğu Akdeniz için verdiği uyarısının ardından çiftçiler seralarında zirai don nöbet tuttu.

Mersin'in Erdemli ilçesinde Meteorolojinin Doğu Akdeniz için verdiği uyarısının ardından çiftçiler seralarında zirai don nöbet tuttu. İlçede örtü altı domates üretiminin yoğun olarak gerçekleştiği ilçe merkezi ile birlikte Üçtepe, Kumkuyu, Kocahasanlı ve Limonlu mahallelerinde üreticiler sabaha kadar soba yakarak seralarını zirai dondan korumaya çalıştı. Uykuya yenik düşmemek için üreticiler birbirlerine destek olup imece usulü nöbet tuttu. Üreticiler yörede "Genç Ozan" diye bilinen güzel sanatlar lisesi mezunu Osman Uygun'u seralarına davet etti. Arkadaşı Veli Can ve üreticilerle saz çalıp türkü söyleyen Uygun, üreticilerin zirai don nöbetini eğlenceye çevirdi. Üreticiler domateslerinin donmaması için seralarında sabahladı.


"Çiftçiye destek olmak için bağlamamı alıp geldim"


Bağlaması ve türküleriyle çiftçilere destek olan güzel sanatlar lisesi mezunu Osman Uygun, çiftçinin halinden anladıklarını ve bu sebeple destek olamak için seralara geldiklerini belirtti.


Uygun, "Bugün burada bulunmamızın sebebi, çiftçiye destek olabilmek için. Biz müzikle uğraşıyoruz ama buralı olduğumuz için az çok çiftçinin halinden anlıyoruz. Onlara katkı sağlamak için geldik. Zirai don nöbetimiz sabaha kadar sürecek. Sabaha kadar buradayız. Sabaha kadar çiftçiyle birlikte oturacağız, beraber türkülerimizi söyleyeceğiz" dedi.


"Bitkiler ve ürünler donarsa aç kalırız"


Domates üreticisi İsmet Ateş serasında domates ve ejder meyvesi yetiştirdiğini söyledi.


Ateş, "2 dönüm domates seramız ve 1 dönümde ejder meyvesi olmak üzere 3 dönüm seramız var. Sıcaklığın 3 dereceye düşmesi nedeniyle bitkilerimizi, domateslerimizi zirai don vurmaması için sobalarımızı yaktık. Bu sayede onların dondan etkilenmemesi sağladık. Eğer ki derecemiz sıfıra düşerse bitkilerimizi don vurur ve bizde aç kalırız. Onun için bu sobaların sabaha kadar yanması lazım. Bitkilerimizi dondan etkilenmemesi için kurtarıyoruz ve bu zor şartlarda ürün yetiştiriyoruz" diye konuştu.


Diğer üreticilerde bitkileri ve üzerindeki domateslerin donmaması için sabaha kadar dereceyi kontrol ederek, uyanık kalmak zorunda olduklarını dile getirdi.


Bölgede 3 gün daha zirai don riski bulunuyor.

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