İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mersin'de çıkan fabrika yangını kontrol altına alındı

Mersin’in Tarsus ilçesinde bulunan motosiklet ve bisiklet fabrikasında meydana gelen yangında 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan motosiklet ve bisiklet fabrikasında meydana gelen yangında 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında iki itfaiye eri dumandan etkilenerek tedavi altına alındı.


Alınan bilgiye göre, D-400 karayolunda bir bisiklet ve motosiklet fabrikasının bisiklet yapıldığı bölümde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı alan itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de yangın yerine takviyeye geldi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.


Öte yandan, yangında iki itfaiye eri dumandan etkilenerek tedavi altına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.