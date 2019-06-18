Mersin'de çıkan fabrika yangını kontrol altına alındı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan motosiklet ve bisiklet fabrikasında meydana gelen yangında 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında iki itfaiye eri dumandan etkilenerek tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, D-400 karayolunda bir bisiklet ve motosiklet fabrikasının bisiklet yapıldığı bölümde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı alan itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de yangın yerine takviyeye geldi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, yangında iki itfaiye eri dumandan etkilenerek tedavi altına alındı.