Mersin'de çıkan yangından engelli bir vatandaş hayatını kaybetti

Mersin'in Erdemli ilçesinde 10 katlı bir apartmanın 6. katında çıkan yangında, engelli bir vatandaş hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, yangın, Merkez Mahallesinde bulunan Hilal apartmanın 6. katında çıktı. Öğle saatlerinde mutfakta başlayan yangın, kısa sürede bütün evi sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Evde yaşayan engelli Gökhan Sabah'ın içeride olduğunu da öğrenen ekipler, yangına anında müdahale etti. Yapılan müdahale sonucunda yangın kontrol altına alınırken, Gökhan Sabah'ın tekerlekli sandalye üzerinde cansız bedenine ulaşıldı.

Ailesiyle yaşadığı öğrenilen Gökhan Sabah'ın cansız bedeni, cumhuriyet savcısının inceleme yapmasının ardından otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü. Yangın sırasında anne Emine Sabah'ın komşuya gittiği, engelli vatandaşın evde yalnız olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.