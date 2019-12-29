Mersin'de çocuk gelişim merkezleri açılıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, bünyesinde çocuklu anne ve babaların faydalanabileceği Çocuk Gelişim Merkezleri'nin hazırlık çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Toroslar Engelsiz Mesleki Eğitim Merkezi'ndeki Çocuk Gelişim Merkezi'nin son dokunuşları yapılırken, Mersin Toptancı ve Sebze-Meyve Halk Kompleksi içerisindeki merkezin çalışmalarındaysa ciddi yol kat edildi. Ön kayıtları alınmaya başlanan ve ocak ayının başında hizmete girmesi planlanan merkezlerden ilkinin ismini ise Mersin halkının belirlemesi için kampanya başlatıldı.

“Görece olarak daha düşük gelirli bölgelerde, bu hizmeti öncelikli olarak vereceğiz”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, daha önce kreşlerle ilgili yaptığı açıklamalardan birinde, kreş konusuna büyük bir özenle eğildiklerini vurgulayarak, “İmkanlarımızı zorlayarak, Mersin'de kreş sayısını mümkün olan en yüksek sayıya çıkaracağız. Bizim için eğitim ve kreş çok önemli. Anne işe gidiyor, evde çocuğunu bırakıyor. Kendi işte ama aklı çocuğunda. Onun yaşadığı stresi bir düşünün. Kreş sayımızı hızla arttırmak istiyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerin, annenin, babanın çalıştığı, görece olarak daha düşük gelirli bölgelerde, bu hizmeti öncelikli olarak vereceğiz” açıklamasında bulunmuştu.

Toroslar ilçesi Halkkent Mahallesi'nde yer alan Mersin Büyükşehir Belediyesi Toroslar Engelsiz Mesleki Eğitim Merkezi içerisindeki Çocuk Gelişim Merkezi'nin son dokunuşları heyecanla ve özenle gerçekleştiriliyor. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çocukların 'Teslime Ablası' Teslime Özdemir tarafından imal edilen renkli ahşap mobilyalar, sınıflara titizce yerleştirildi. Son dokunuşları gerçekleştirilen merkezin girişi ise Gülhan Dönmez'in çizimleriyle renkleniyor. Merkezin girişindeki duvarlar Dönmez'in ustalığıyla fil, ağaç, zürafa, panda ve balon resimleriyle çocukları karşılayacak.

Toroslar Engelsiz Mesleki Eğitim Merkezi içerisinde iki sınıftan oluşan Çocuk Gelişim Merkezi'nin her bir sınıfı 20 çocuğa, toplamda ise 40 çocuğa gün boyu hizmet verebilecek. Her sınıfta iki anaokulu öğretmeni yer alacak ve çocuklara bilim, sanat ve yabancı dil ağırlıklı eğitimler verecek. İlk sınıfta 3-4 yaş grubundaki çocuklar, ikinci sınıfta ise 4-5 yaş grubundaki çocuklar yer alacak. Çocuklara sabah, öğle ve ikindi yemekleri de verilerek sağlıklı ve düzenli beslenmelerine dikkat edilecek.

“Belediyemizin ilk Çocuk Gelişim Merkezi'nin adını sen koy"

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Belediyemizin ilk Çocuk Gelişim Merkezi'nin adını sen koy' çağrısında bulunarak, isim önerilerini almaya başladı. Açılacak ilk merkeze ve hizmete girecek diğer merkezlere isim önerisinde bulunmak isteyen vatandaşlar 'kadinailevecocuk@mersin.bel.tr' adresine mail göndererek, önerilerini iletebilecek.