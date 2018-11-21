Mersin'de çocuk hakları şenliği

Mersin Çocuk Hakları Çocuk Komitesi tarafından "Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla çocuklara yönelik şenlik düzenlendi.

Mersin Forum Alışveriş Merkezi'nde yapılan şenliğe yaklaşık 200 çocuk katıldı. Halk oyunları gösterilerinin yapıldığı şenlikte çocuklar, resim sergisi açarak, yeteneklerini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Şenlikle ilgili açıklamalarda bulunan İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, "2018 yılının Türkiye'de çocuk işçiliği ile mücadele yılı olduğunun ilan edilmesi çocuk hakları açısından da büyük önem taşımaktadır. Yıl içinde ve bu gün düzenlediğimiz çocuk hakları etkinliklerinde çocuk işçiliğine vurgu yaparak hiçbir çocuğun sokakta yada kötü koşullarda çalıştırılmaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.