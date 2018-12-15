Mersin'de çocuk işçiliği ile mücadele çalışmaları

Mersin'in, 2006 yılında uygulanan Sokakta Çalışan Çocukların Rehabilitasyonu Projesi kapsamında çocuk işçiliği ile mücadelede en başarılı iller arasında olduğu bildirildi.

Mersin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, yürütülen çalışmalar kapsamında çocukların örgün ve mesleki eğitime yönlendirilmesiyle sokakta çalışan çocuk sayısında ciddi oranda azalma olduğunu söyledi.

Mersin'de çocuk işçiliği ile mücadele çalışmalarına 2006 yılında başladıklarını ve aralıksız devam ettiklerini ifade eden Sarı, "Mersin olarak biz çocuk işçiliği ile mücadelede diğer illere göre daha öndeyiz. Çünkü yürüttüğümüz çocuk odaklı sosyal projeler sayesinde özellikle sokakta çalışan çocukların azalmasında büyük başarı sağladık. Kamuoyunun duyarlılığını ve desteğini kazanmak amacıyla ana cadde ve kavşaklarda binlerce uyarı içerikli karton simit ve broşür dağıttık. Dezavantajlı çocuklara yönelik yürüttüğümüz sosyal projelerle, çocukların boş zamanlarını sokakta değil oyun alanlarında, sosyal ve kültürel faaliyetlerle geçirmesini sağladık" dedi.

Başta Çanakkale olmak üzere milli tarihi ve kültürel değerleri olan yerlere geziler düzenlediklerini kaydeden Sarı, önümüzdeki günlerde de dezavantajlı çocuklara yönelik sosyal ve kültürel faaliyetlerin yanında çeşitli gezi etkinlikleri de düzenleyeceklerini söyledi.