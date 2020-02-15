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Mersin'de çocuk işçiliği ile mücadele için uyarı afişleri asılıyor

Mersin Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Hakları Çocuk Komitesince, çocuk işçiliğine dikkat çekmek amacıyla şehrin ana caddelerine uyarı içerikli afişler asıldı.


İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, "Amacımız dünyada ve ülkemizde öncelikli sorun olmaya devam eden çocuk işçiliği ve sokakta çalışan çocukların, sokağın risklerinden korunması için kamuoyu duyarlılığı oluşturmak. Bu nedenle şehrin tüm caddelerine uyarı içerikli raket afişler astırdık. Raketlerin asılmasında bize destek olan Mersin Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür ediyoruz" dedi.


Çocukların sokakta ya da tehlikeli işlerde değil, okulda, oyunda ve sosyal faaliyetlerde ailesiyle iç içe olması gerektiğine işaret eden Sarı, bu konuda vatandaşlardan da destek beklediklerini söyledi.

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