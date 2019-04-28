Mersin'de Çocuk İşçiliği ile Mücadele Toplantısı yapıldı

Çocuk işçiliği ile mücadele kapsamında Mersin'de yürütülen çalışmalara ilişkin aylık değerlendirme toplantısı yapıldı.

İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı başkanlığında yapılan toplantıda, İŞKUR, SGK ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar değerlendirildi, kurum temsilcileri yaptıkları çalışmaları anlattı.

Mersin'de çocuk işçiliği alanında başarılı çalışmalar yapıldığının altını çizen Sarı, "Elbette sorunun çözümüne yönelik yüzde 100 sonuç aldığımız söylenemez ancak diğer illere göre Mersin, en başarılı iller arasındadır. Sorunun çözümüne yönelik öncelikle eğitim ve bilgilendirme çalışmalarına hız verdik. Özellikle bahar mevsimi ile birlikte tarımda ve sanayide çocuk işçiliğinin önlenmesi için kamuoyu duyarlılığı sağlamak amacıyla okullarda eğitim olmak üzere yazılı ve görsel çalışmalara hız vereceğiz" dedi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye ve Mersin'de de çocuk işçiliğinin en fazla yaşandığı alanın tarım sektörü olduğunu kaydeden Sarı, "Bu nedenle çalışmalarımızı tarımda, sanayide ve sokakta çalışan çocuklar olarak sürdüreceğiz. Bu sorunun çözümünde özellikle ailelerin bilinçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır" diye konuştu.