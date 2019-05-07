Mersin'de çocuk trafik eğitim parkının açılışı yapıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ile il ve ilçe ilçe protokolünün de katıldığı trafik parkı açılışında konuşan Mersin Valisi Ali İhsan Su, trafiğin insanlar için en önemli konulardan biri olduğunu söyledi. Ülkede her geçen gün araç sayısının arttığını kaydeden Su, "Bundan 30 yıl önce trafiğe çıkan araç sayısı ile 10 yıl önce ve bugün trafiğe çıkan araç sayısı her gün artıyor. Bu gelişmeye paralel tabi ki insanımızın refahının artması, ülkemizin gelişmesi, kaynakların artması, bunların hepsi araç sayısınını da artmasına sebep oluyor. Buna paralel olarak ta bizler devlet olarak, hükümetimiz trafik güvenliğinin daha iyi sağlanması için ulaştırma hizmetlerine büyük önem veriyoruz. Duble yollar, otobanlar, alt geçitler, üst geçitler, tüneller ve benzeri bir çok husus yapılıyor, yapılmaya devam ediyor. Ama baktığımız zaman özellikle trafik kazalarında, kazaların hemen hemen yüzde 95'i insan hatası yüzünden meydana geliyor. Yüzde 5'i diğer sebeplerden. O bakımdan yapacağımız en önemli iş öncelikle vatandaşlarımızı, çocuklarımızı eğitmek, onlara trafik bilincini kazandırmak olmalı" dedi.

"Ölümlü trafik kazalarında 2018 yılında yüzde 20 azalma gerçekleştirdik"

2019 yılının Türkiye'de yaya öncelikli yıl olarak ilan edildiğini vurgulayan Su, "Öncelik hayatın öncelik yayanın' diyoruz. O yüzden tüm sürücülerimize bir kez daha söylüyoruz ki, yayalara öncelik vereceğiz. Eğer bir trafik ışığına veya bir yaya geçidine gelmişsek, okul önlerinde, değişik mekanlarda eğer bir yaya bir vatandaşımız geçiyorsa mutlaka durup ona öncelik vereceğiz. İnşallah bu sene yaptığımız çalışmalarla gayretlerimizi sürdüreceğiz. Eğitim küçük yaşta başlıyor. Belli bir yaştan sonra insanların, vatandaşlarımızın eğitimi mutlaka daha zor oluyor. Küçük yaşta kazanılan alışkanlıklar insanın hayatı boyunca devam ediyor. Bu bakımdan çocuklarımıza özellikle küçük yaşlarda trafikle ilgili eğitimleri vermemiz, onları trafik kurallarına uyma konusunda eğitmemiz çok büyük önem arz ediyor. Burada bu töreni yaparken aynı zamanda bu okulu seçtik ki, çocuklarımızı da bu konuda bilinçlendirelim, eğitelim. Bu okulumuza trafik parkı da yaptırdık. Çocuklarımız burada trafikte nasıl hareket edeceklerini öğreniyorlar. Hakikaten bu çalışmalar sonuç itibari ile trafik kazalarında çok önemli bir azalışı meydana getiriyor. 2020 yılında ülke olarak trafik kazalarında yüzde 50 oranında ölümlü kazaların azaltılması hedefleniyor. Biz 2018 yılında yüzde 20 azalma gerçekleştirdik. İnşallah bunu daha da devam ettirerek hedeflerimize ulaşacağız. Bu tür programlarla, bu tür çalışmalarla farkındalığı daha da artıracağız. Trafik konusunda güvenli trafiğin sağlanması konusunda hep birlikte bir gayret göstererek trafik kazalarının en aza indirilmesi yönünde hep birlikte çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

"Uygulamada bir gerçeklik yoksa yasal düzenlemenin bir kıymeti olduğu söylenemez"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise 2019 yılının yaya öncelikli trafik yılı olarak ilan edildiğini ancak uygulamada farklı bir durumun olduğunu söyledi. Türkiye'de şu anda araç öncelikli bir trafik düzeninin olduğunu kaydeden Seçer, "Sürücülerimizin pek yayaya saygılı olduğu söylenemez. Allah muhafaza trafik kuralları gereği öncelik benim deyip yaya olarak yaya geçidinden adımınızı attığınız zaman her türlü kaza ile karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Trafik konusunun bir bilinç ve eğitim meselesi olduğunu düşünüyorum. Parlamentonun çıkardığı bütün yasalarda eğer uygulamada bir gerçeklik yoksa o yasal düzenlemenin bir kıymeti olduğu söylenemez. Trafik kuralları da böyle. Çağdaş toplumlarda, çağdaş ülkelerde trafik kuralları ne ise Türkiye'de de üç aşağı beş yukarı aynı kurallar geçerli ama uygulamada işte o eğitimli toplumlarla bizim toplumumuz arasında dağlar kadar fark var" ifadelerini kullandı.

Burada temel hedefin çocuklar olması gerektiğine vurgu yapan Seçer, "Bu genç pırıl pırıl fidanlarımız. Bunların eğitimine önem vermemiz gerektiğini düşünüyorum ki, başta Valimizin ve Emniyet Müdürümüzün bugün gösterdiği önem de ortada. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak da bu etkinliği canı yürekten destekliyoruz ve sadece trafik kurallarının bu konuya ilişkin Türkiye'de yaşanan sorunların bugünlerde değil, bir yıl süre içerisinde çocuklarımıza ortaklaşa yapacağımız programlarla, etkinliklerle, trafik bilincini vermenin daha doğru olacağını veya daha etkin bir uygulama olacağını düşünüyorum. Bu konuda da Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü desteğe açığız. Her şey eğitimle oluyor. Sadece trafik konusunda değil daha düzenli bir yaşam için, anayasal hakkımız olan daha temiz bir çevrede yaşam için özellikle ilköğretim düzeyinde çocuklarımıza toplu yaşamın bir kentte, bir şehirde, bir mahallede hatta bir apartmanda aynı çatı altında yaşamanın ne anlama geldiğini, kurallara riayet etmenin toplum düzenine sağlayacağı olumlu etkileri anlatarak, onları eğiterek birçok sorunu aşabileceğimizi düşünüyorum. Yoksa koyacağımız yasalar, ortaya koyacağımız yasakçı anlayışlarla bir arpa boyu yol gitmemizin mümkün olmadığını söylemek istiyorum" şeklinde konuştu.

"Trafik kurallarına saygı, insanlığa saygıdır"

Trafikten sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Diyadin Özer de trafik probleminin dünyada olduğu gibi Türkiye'de de gündemin ilk sıralarında yer aldığını dile getirdi. Türkiye'de her yıl trafik kazalarında binlerce kişinin hayatını kaybettiğin altını çizen Özer, "Birçok kişi yaralanmakta veya sakat kalmaktadır. 2012 yılında yürürlüğe konulan Karayolları Trafik Kanunu Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde 2020 yılına kadar trafik kazalarının yüzde 50 indirilmesi hedeflenmiştir. Bu eylem planı çerçevesinde kamu kurumları, yerel yönetimler, eğitim kurumları, sivil toplum örgütleri ve medya gibi paydaşlara çok önemli görevler düşüyor. Ülkemizde trafik ortamında genel olarak araç öncelikli anlayış hakimdir. Yaya önceliğini tesis etmek ve yayaların hakkını korumak için yayalarla ilgili kanunda değişiklik yapılmıştır. Trafik kazalarında her yıl yaklaşık 7 bin vatandaşımız hayatını kaybetmektedir. Bu kazalarda ölenlerin ne yazık ki bin 700'e yakını yayalardır. İlimizde de yaya kazaları toplam kazaların yüzde 20'lik dilimine karşılık gelmektedir. Bundan dolayı İçişleri Bakanlığımız tarafından öncelik hayatın, öncelik yayanın sloganıyla 2019 yılı yaya öncelikli trafik yılı ilan edilmiştir. İlimizde trafik kazalarını en aza indirmek ve vatandaşlarımızın güvenlik seyahatlerini sağlamak adına personelimiz 24 saat esasına göre hizmet vermektedir. Küçük yaşta trafik bilincini oluşturmak adına, 2018-2019 eğitim öğretim döneminde 27 bin 850 öğrenciye temel eğitim bilgilendirilmesi yapılmıştır. Denetim ve bilgilendirme faaliyetlerimiz devam etmektedir. Trafikte ister sürücü ister yolcu ya da yaya olalım, hepimiz trafik kazalarının önüne geçmek için gerekli özeni göstermek zorundayız. Unutmayalım ki trafik kurallarına saygı, insanlığa saygıdır" dedi.

Konuşmaların ardından Trafik Haftası kapsamında düzenlenen yarışmalarda derece giren öğrencilere ve yılın şoförleri ile görevlerinde başarılı olan trafik ekiplerine ödülleri verildi. Ardından protokol üyeleri tarafından trafik eğitim parkının açılışı yapıldı.