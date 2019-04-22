Mersin'de çocuk yaşta evliliğe tepki

Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde (MGC) bir araya gelen Çocuk Hakları, Sosyal Hizmet Uzmanı, Çağdaş Yaşamı Destekleme ve Cumhuriyet Kadınları dernekleri ile Mersin Barosu temsilcileri, küçük yaşta çocuğun evlilik yoluyla istismar edilmesini protesto etti.

Grup adına konuşan Mersin Çocukları Hakları Derneği Başkanı Sabahat Aslan, Türkiye'nin 1990 yılında Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni imzaladığını hatırlatarak, "5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ve birçok yasal düzenlemeye göre 18 yaşını doldurana kadar herkes çocuktur ve çocuk olmalarından kaynaklanan hakları vardır. Bu haklar anayasal teminat altında olup çocukları korumak sadece devletin değil aynı zamanda toplumun bütün yetişkin bireylerinin de sorumluluğundadır. Ülkemizde çocuk alanına yönelik yapılan çalışmalara rağmen, halen çocuklara yönelik ihmal, istismar ve şiddet vakaları artarak devam etmektedir. Bu bağlamda karşımıza çıkan en temel sorunlardan biri de 'çocuğun evlilik yoluyla istismar' edilmesidir" dedi.

12'li, 13'lü yaşlarda evlendirilen çocuklar ve 15-16 yaşlarındaki çocuk anne ile babaların toplumun bir gerçeği olduğunu söyleyen Aslan, "Evlilik yolu ile istismar edilen bu çocuklar en temel hakları olan eğitim haklarından mahrum olmakta, oyun yada ergenlik çağında kaldıramayacakları sorumluluklarla karşılaşmakta henüz çocuk yaşta anne-baba rolü taşımak zorunda kalmakta, erken yaşta yaptıkları bu evlilikler nedeni ile sağlık sorunları yaşamakta ve psikolojik dünyaları tamamen alt üst olmaktadır. Bu evlilikler maalesef kamuoyuna yansıdığından çok daha fazladır ve ilimizde de yaşanmaktadır. Büyük oranda olumsuz geleneksel bakış açısı, göç, yoksulluk, eğitimsizlik ve denetim eksikliğinden kaynaklanan çocuğun evlilik yolu ile istismarı sorununda, ülkemizin temel hedefi bu konuda tek bir vakanın bile yaşanmaması olmalıdır. Bu noktada ülkemizde ve kentimizde çocuğun evlilik yolu ile istismarına hayır sloganıyla bir panel düzenleyeceğiz. Panelimiz 25 Nisan Perşembe günü saat 14.00'de Akdeniz Belediyesi Konferans Salonunda yapılacaktır" diye konuştu.