Mersin'de çocuklar eğlenerek geri dönüşüm bilinci kazandı

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesince, çocuklara erken yaşta geri dönüşümün öneminin aşılanması, bununla birlikte çevre bilincinin gelecek nesle kazandırılması amacıyla eğitici ve öğretici faaliyet düzenlendi.

Bir yandan ilçe genelinde her gün tonlarca çöp ve atık toplayan Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, diğer yandan geri dönüşüm ve bu alandaki eğitim çalışmalarına büyük önem veriyor. Bu çerçevede Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile belediyenin geri dönüşüm hizmetlerini yürüten firma işbirliğinde, Çay ve Kazanlı Mahalleleri Kültür Sanat Evleri'nde eğitim alan çocuk kursiyerlere, 'Geri Dönüşümün Önemi ve Çevre Bilinci' konulu eğitim çalışması yapıldı.

Eğlenirken öğrendiler

Eğitimde çocuklar; karton, ahşap ve atık piller, cam şişeler, gazoz ve pet şişe kapakları, alüminyum folyo, pipetler kullandılar, yoğurt kabından kalemlik, atık borular ve kutulardan uçak, araba, saksı, oyuncak ve süs eşyaları yaparak hem eğlendiler hem de geri dönüşümün önemini kavradılar. Etkinlik çerçevesinde, çocukların kendi elleriyle geri dönüştürülebilecek ürünlerle yaptığı farklı ve ilginç çalışmalar, yine kendilerince oylandı ve kazanan çalışmalar ödüllendirildi. Böylelikle çocuklar hem eğlenceli zaman geçirdi hem de geri dönüşümün önemi konusunda bilgilendi.