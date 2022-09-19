Mersin'de çocuklar okula dönüş eğlencesinde buluştu

Çocukların severek takip ettiği dünyaca ünlü çizgi dizi olan Robocar Poli, okula dönüş haftası etkinlikleri çerçevesinde Palm City Alışveriş Merkezi’nde 2 gün boyunca çocuklarla doyasıya eğlendi.
Çocukların severek takip ettiği dünyaca ünlü çizgi dizi olan Robocar Poli, okula dönüş haftası etkinlikleri çerçevesinde Palm City Alışveriş Merkezi'nde 2 gün boyunca çocuklarla doyasıya eğlendi.
Palm City Etkinlik Alanında Robocar Poli ve arkadaşları için kurulan sahnede, çocuklar sevdiği karakterlerle buluşmanın, onlarla oyunlar oynayıp dans etmenin keyfini yaşadı.