Mersin'de çocuklara 'çocuk hakları' eğitimi verildi

Mersin Tarım İl Müdürlüğü tarafından 'Lider Çocuk Tarım Kampı'na kanıtlan çocuklara 'çocuk hakları' eğitimi verildi.

İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin de imzaladığı Uluslararası Çocuk Hakları sözleşmesinin, anayasa hükmünde olduğunu söyledi. Çocuk haklarının temel ilkeleri olan yaşama, korunma, gelişim ve katılım konularında çocuklara sunumda bulunan Sarı, çocuk işçiliğinin önemli bir çocuk hakları ihlali olduğunun altını çizerek, "Çocuk işçiliğinin en aza indirilmesi için öncelikle çocuklarımız ve yetişkinlerimizin çocuk haklarını bilmesi gerekir" dedi.