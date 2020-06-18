Mersin'de çocuklara trafik eğitimi

Mersin'in Gülnar ilçesinde küçük yaştaki çocuklara trafik bilincini aşılamak amacıyla trafik eğitimi verildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Gülnar Kaymakamlığı koordine ve himayesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yaptırdığı trafik eğitim parkurunda, İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timi ve İlçe Emniyet Amirliği trafik ekiplerince, küçük yaştaki çocuklara trafik bilincini aşılamak amacıyla trafik eğitimi verildi.