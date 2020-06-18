İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mersin'de çocuklara trafik eğitimi

Mersin’in Gülnar ilçesinde küçük yaştaki çocuklara trafik bilincini aşılamak amacıyla trafik eğitimi verildi.

Mersin'in Gülnar ilçesinde küçük yaştaki çocuklara trafik bilincini aşılamak amacıyla trafik eğitimi verildi.


İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Gülnar Kaymakamlığı koordine ve himayesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yaptırdığı trafik eğitim parkurunda, İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timi ve İlçe Emniyet Amirliği trafik ekiplerince, küçük yaştaki çocuklara trafik bilincini aşılamak amacıyla trafik eğitimi verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.